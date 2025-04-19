أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، حيث تتعرض مناطق واسعة لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مما يسبب تدنيًا كبيرًا أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في السعودية

وتشمل هذه الحالة الجوية مناطق الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران، حيث يُتوقع أن تستمر الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، ما يستدعي الحذر الشديد، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

وأشار المركز إلى أن الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 40 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج يصل إلى مترين، وحالة البحر ما بين خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن السعودية:

الرياض: العظمى 37° – الصغرى 20°

مكة المكرمة: العظمى 34° – الصغرى 19°

جدة: العظمى 31° – الصغرى 20°

المدينة المنورة: العظمى 30° – الصغرى 17°

تبوك: العظمى 22° – الصغرى 12°

حائل: العظمى 22° – الصغرى 12°

الباحة: العظمى 23° – الصغرى 13°

جازان: العظمى 33° – الصغرى 27°

نجران: العظمى 34° – الصغرى 22°

الطائف: العظمى 26° – الصغرى 14°

وسجلت بعض المناطق ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الأجواء غير المستقرة في معظم أنحاء المملكة.