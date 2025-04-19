«القومى للأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة تقييد شخص لطفلة بالإسكندرية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة المسنين بمكتب النائب العام في واقعة الفيديو المتداول، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص باصطحاب طفلة صغيرة داخل مدخل عقار ويقوم بتقييدها وضربها على وجهها ثم يصطحبها ويصعد بها درجات السلم ويعاود صفعها مرة اخرى.

فيديو متداول

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو المتداول أمس فور نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم التواصل مع ناشر الفيديو وتبين أن الفيديو تم تسجيله بكاميرات المراقبة الملحقة بإحدى العقارات السكانية بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية.

متابعة الواقعة

ووجهت "السنباطي"، على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة الطفلة، وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة، مؤكدة ان المجلس يتابع الواقعة لضمان حصول الطفلة على حقها، وحصول الشخص الجانى على جزاءه وفقًا للقانون.

من جانبه أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، ان هذه الواقعة تتضمن إساءة لكرامة وحقوق الطفل وما قد تشكله من جريمة تعريض طفل للخطر وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لافتا إلى أنه بحكم المادة 99 مكرراً من قانون الطفل "أنه في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أو لجنة الحماية أيهما أقرب باتخاذ مايلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن، بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

خط نجدة الطفل 16000

وأكد أن المجلس لن يتهاون في حق من حقوق الأطفال وأن الإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد كافة الوقائع التي من شأنها أن تشكل خطراً وانتهاك لحقوق الطفل، ويتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، مناشداً المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال آليات الإبلاغ المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل علر مدار 24ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.