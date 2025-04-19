أستاذ نقد فني: سليمان عيد ترك أثرا وحالة طيبة في حياة الجميع

قال الدكتور وليد شوشة، أستاذ النقد الفني، إن الراحل سليمان عيد كان لديه سمة كوميدية، وترسخت في عقول المشاهدين منذ سنين، معقبًا: "سليمان عيد شارك مع العديد من الفنانين وفي أدوار مختلفة تركت أثرا".

وأضاف شوشة، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنان الراحل سليمان عيد خلق حالة مختلفة داخل الجماهير، كما أنه تمكن من خلق سيرة إبداعية وإنسانية داخل المشاهدين، مؤكدًا أن سليمان عيد ترك أثر وحالة طيبة في حياة الجميع.

ولفت أستاذ النقد الفني، أن الفنان سليمان عيد كان يقدم الفن السهل الممتنع، ووجوده في أي عمل فني مبهج ويضيف للعمل بشكل واضح، خاصة أنه يمتلك قبولا استثنائيا سمح له بحجز مكانة واضحة وأفلامه مستمرة وذات أثر.