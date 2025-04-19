السيسي وملك الأردن يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة ويرفضان تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدّد على تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأردن الشقيق، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة، وأعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تقديره لهذا الدعم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع الراهنة في فلسطين، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما ناقش الزعيمان التطورات في الضفة الغربية، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.