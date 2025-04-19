ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الأردن في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدّد على تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأردن الشقيق، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة، وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لهذا الدعم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قطاع غزة