الحبس 6 شهور لعامل متهم بقتل لص كابلات مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس 6 شهور مع وقف التنفيذ، بتهمة قتل لص أثناء سرقته كابلات كهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

عامل يقتل لص أثناء سرقته كابلات كهربائية

كشفت التحقيقات، أن المتهم “ح س” سمع أصوات سيارة في الساعة الخامسة فجر يوم الحادث في المنطقة فنظر من نافذة مسكنه المقابلة للغرفة الأرضية فشاهد المتهم يشرع في سرقة الكابلات فحمل سلاح أبيض سنجة من مسكنه وتوجه صوبه قاصدا منع وقوع السرقة، وأمسك بالمجني عليه ونشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه أقدم خلالها الأخير على طعن الأول في الصدر أدت إلى قطع بالرئة اليمنى ونزيف دموي بالتجويف الصدري مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.