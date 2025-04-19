للحامل احذري .. شروط تناول الرنجة و الفسيخ في شم النسيم

تحرص الكثير من السيدات على الاهتمام والعناية بالصحة العامة أثناء فترة الحمل، لذلك عند تناول أي أطعمة مثل الرنجة أو الفسيخ في شم النسيم، يجب ان تكوني حذرة لأن هذه الأطعمة تحمل بعض المخاطر الصحية على الجسم.

نصائح للحوامل قبل تناول الفسيح والنحو في رمضان

نصح الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، بعدم تناول الرنجة أو الفسيخ أثناء الحمل، لكن في حال إذا كانت الحامل ترغب في تناولها، فهناك شروط يجب اتباعها لخفض المخاطر، ومنها:

-اختاري رنجة مدخنة من مصدر صحي امن محفوظ بطريقة صحية.

-تسخين الأسماك المملحة جيدا قبل الأكل لقتل أي بكتيريا.

-تناولي كمية بسيطة

-عدم تناول الفسيخ, لأنه أخطر من الرنجة وغير مضمون حتى من أي مصدر.

ومن البدائل الآمنة للحامل أثناء الاحتفال بشم النسيم، هي:

السمك المسلوق او المشوي مثل البلطي أو السلمون، لاحتوائهم علي الأوميجا-3 ومصدر أمان في الحمل.

أكلات خفيفة فيها طعم مملح أو مدخن لكن من مصادر آمنة.

وحذر استشاري الباطنة والكبد، عن بعض المخاطر الصحية ، ومنها:

1. التسمم الغذائي: خاصة الفسيخ يحتوي على بكتيريا متعفنة مثل Clostridium botulinum اللي ممكن تسبب تسمم وغسيل معدة .

2. نسبة الملح كبيرة : ترفع ضغط الدم وتزيد من معدل احتباس السوائل بالجسم.

3. النيتروزامينات: مواد قد تكون ضارة و تنشأ أثناء عملية التخليل والتدخين.

4. عدم الطهي: الرنجة و الفسيخ غير مطهيين، مصدر خطر على الحوامل لأن الجهاز المناعي أضعف أثناء فترة الحمل.

بالإضافة إلى ذلك الابتعاد عن الأسماك المدخنة، والسلمون، والمحار ، سمك القد التونة، والماكريل، فإنها متوقع التعرض للإصابة بالتسمم الغذائي، ولكنها لا تؤثر على الجنين حتى عندما تصاب الأم بأي أعراض . فإن بعض الأطعمة المدخنة، مثل المأكولات البحرية ، يمكن أن تسبب الحساسية، حتى لو أول مرة يتم تناولها بالنسبة للحامل.