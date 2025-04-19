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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مفتي الجمهورية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

المفتي والبابا تواضروس
المفتي والبابا تواضروس
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هنأ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة الطوائف المسيحية؛ بمناسبة عيد القيامة.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص تمنياته لقداسة البابا تواضروس، ولجميع الإخوة المسيحيين، بأن تعود هذه المناسبات عليهم وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الخير والرخاء، مشيدًا بروح المحبة والتآخي التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، سائلًا الله تعالى أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والوئام، وأن يظل شعبها نسيجًا واحدًا يجمعه الإخلاص والانتماء.

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