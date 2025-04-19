هنأ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و للأخوة الأقباط في جميع أنحاء مصر بخالص التهنئة القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، داعيا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس جامعة المنوفية يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة وشم النسيم

وأعرب "القاصد" عن تهانيه القلبية لجميع الإخوة الأقباط في مصر، مشيدا بروح الأخوّة والتلاحم التي يعيشها الشعب المصري.

كما وجه رئيس الجامعة تهنئة خاصة بهذه المناسبة للأخوة الأقباط من أبناء ومنسوبى جامعة المنوفية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين والطلاب، متمنيا لهم أعيادا سعيدة، وأعواما مديدة من الخير والنماء وعلى جميع المصريين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها تحت ظل قيادتها الحكيمة فى رباط إلى يوم الدين تربطهم أواصر المحبة والمودة والتآخى.