التأمين الصحي ببني سويف ينظم يوما علميا بمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ، يوماً علمياً ، بمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا "مرض النزيف الدموي " وذلك بهدف نشر الوعي بالتحديات التي يتعرض لها المصابون باضطرابات النزيف الدموى، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية، وضمن الخطة المستمرة التي تنفذها الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، بهدف تطوير الأداء المهني، ودعم الكوادر الطبية بأحدث المستجدات العلمية في مختلف التخصصات.

التوعية بمخاطر وطرق التعامل مع مرض النزيف الدموي"ندوة علمية للتأمين الصحي ببني سويف

حيث أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير عام فرع الهيئة، أن اليوم العلمي شهد مشاركة فعالة من 43 من الكوادر الطبية شملت أطباء، وصيادلة، وتمريض، وذلك بإشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وحضور الدكتورة هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية، الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب.

تضمنت فعاليات اليوم العلمي محاضرات علمية متميزة ألقاها كل من:الأستاذ الدكتور محمد حسين معبد، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية الطب بجامعة بني سويف،الدكتورأحمد فتحي محمود رئيس قسم الأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف،وتناولت التعريف بمرض الهيموفيليا، وأحدث طرق التشخيص والعلاج، وأهمية التوعية المجتمعية بهذا المرض الوراثي، فضلاً عن التأكيد على الدور الحيوي للفرق الطبية متعددة التخصصات في تقديم رعاية متكاملة للمرضى.

وعلى هامش فعاليات اليوم العلمي ، تم عرض قصص نجاح لعدد من الأطفال المصابين بالهيموفيليا ممن يتلقون العلاج تحت مظلة التأمين الصحي، والذين تمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بفضل المتابعة الدقيقة والرعاية المستمرة من الفرق الطبية.

كما أعرب عدد من الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرات التوعوية التي تساهم في رفع مستوى الوعي بالمرض وتكسر حاجز الخوف لدى المرضى وذويهم، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات العلمية لا تُسهم فقط في تطوير المهارات الطبية، بل تُعزز أيضاً من البُعد الإنساني في التعامل مع الحالات المزمنة.