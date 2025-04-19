الدفاع الروسية: أسقطنا مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلجورود، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

تواصل القوات الروسية إحراز تقدم ميداني في شرق أوكرانيا، وتحديدًا في مقاطعة دونيتسك، حيث تمكنت من السيطرة على ثالث بلدة خلال ثلاثة أيام فقط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن قواتها سيطرت على بلدة فالينتينوفكا في دونيتسك، وذلك في إطار العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

ويوم الخميس، أكدت الوزارة ذاتها استعادة السيطرة على بلدة بريأوبراجينكا، الواقعة غرب مدينة بوكروفسك، بالقرب من الحدود مع مقاطعة زابوريجيا.

أما يوم الأربعاء الماضي، فأفادت الوزارة بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة كالينوفو، مشيرة إلى أن "وحدات من مجموعة قوات الجنوب نفذت عمليات قتالية فعّالة أسفرت عن تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب بيان رسمي صادر عنها.