اجتماع الإخصائيين الاجتماعيين بمستشفى العريش العام لبحث عدد من المشكلات الفنية

عقد إبراهيم عبدالله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بعقد الاجتماع الشهري بإدارة الخدمه الاجتماعية بمديرية الصحة بحضور اخصائيين مستشفى العريش العام وكذلك اخصائيين المراكز الحضرية بتكليف من الدكتور أحمد سمير بدر مدير عام الشؤون الصحية.

بحث المشكلات الفنية

وبدأ الاجتماع بكلمه ترحيب من ابراهيم عبدالله مدير إدارة الخدمه الاجتماعيه ثم تلاوه محضر الاجتماع السابق ثم قام كل من هبه عبد الفتاح محمد وكيله الاداره ورئيس قسم العلاجي وورده على عطوه رئيس قسم الوقائي بالتحدث عن بعض الملاحظات الفنيه اثناءالمرور علي الاخصائيين الاجتماعيين في أماكن عملهم.

عرض حلول للمشكلات

وتم عرض بعض المشاكل التي تواجهه الاخصائي في عمله واقتراحات لحل هذه المشاكل وتفاديها مستقبلا.

وانتهي الاجتماع بشكر الاخصائيين الاجتماعيين علي المجهود المبذول وتفانيهم في خدمه المرضي والعمل علي توفير الاحتياجات اللازمه للمرضي المترددين علي المراكز والمستشفي وايضا المرضي المحجوزين بالاقسام الداخليه.