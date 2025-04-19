"فايز المطيري" يشكر السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي

وجه فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين.

وقال "المطيري": “نرفع أسمى معاني الشكر ونثمن جهود السيد الرئيس السيسي ودوره الكبير في خدمة منظومة العمل والعمال، واستكمال مصر لدورها التاريخي في خدمة ملفات العمل”.

مناقشات المؤتمر

ويناقش المؤتمر على مدار أيام انعقاده مجموعة من البنود التنظيمية ، وبحسب وثائق منظمة العمل العربية يمثل المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، إذ يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية.