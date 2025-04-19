وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بـ شمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

الدفعة الجديدة تضم 20 طبيب من أطباء الجامعات

وأوضح مدير عام الصحة، أن الدفعة الجديدة تضم 20 طبيب من أطباء الجامعات في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي والجراحة العامة والانف والاذن والتخدير وجراحة القلب و الصدر و التجميل والعظام و جراحه مخ واعصاب و الاشعه و طب الأورام و الاوعيه الدمويه

الكشف على المرضى بالمجان

وأضاف بدر أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحى بالإضافة إلى أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية.

وأوضحت ميرفت عبد الجواد منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة تضم تخصصات جهاز هضمي ومناظير، جراحة عامة، جراحة تجميل. جراحة مخ وأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، أنف وأذن، نفسية وعصبية.