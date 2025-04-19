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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جاهزية القطاع الصحي بشمال سيناء لاحتفالات شم النسيم وعيد القيامة

جاهزية القطاع الصحي
جاهزية القطاع الصحي بشمال سيناء لتأمين احتفالات شم النسيم و
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أكد الدكتور أحمد سمير، وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة شمال سيناء لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، و بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ محافظة شمال سيناء.

تنظيم إجازات الأطباء في شم النسيم 

ووجه الدكتور أحمد بضرورة تنظيم إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، في مع توفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طارئة قد تصل إلى المستشفيات، كما شدد على أهمية الجاهزية الكاملة للأطقم الطبية؟

تفعيل خطة طوارئ بمستشفيات شمال سيناء

وأضاف الدكتور سمير الي تفعيل خطة الطوارئ بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بوزارة الصحة والمحافظة، لضمان الاستجابة السريعة، كما أكد على التنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف لضمان تمركز سيارات الإسعاف في النقاط الحيوية و الميادين العامة والمحيطة بالكنائس وأماكن التجمعات 

 

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