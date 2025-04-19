احتفالا بالعيد القومي.. محافظ أسيوط يطلق أتوبيسات سياحية مكشوفة تجوب الشوارع بفرق استعراضية وغنائية

أطلق اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مبادرة فريدة من نوعها تمثلت في تسيير أتوبيسات سياحية مكشوفة تجوب شوارع المدينة، تحمل على متنها فرق استعراضية وغنائية تقدم عروضًا فنية متنوعة للمواطنين، بالتعاون مع ملاهي "فوفوزيلا بارك" بمدينة أسيوط الجديدة، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة والفرحة في نفوس المواطنين في مختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار احتفالات محافظة أسيوط بعيدها القومي الـ226، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

أجواءً احتفالية مميزة

لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من أهالي أسيوط، الذين تفاعلوا مع العروض الفنية والموسيقية المقدمة من على متن الأتوبيس، معبرين عن سعادتهم بهذه اللفتة التي أضفت أجواءً احتفالية مميزة على المدينة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها المحافظة احتفالًا بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تعزيز الروح الوطنية وإحياء التراث الثقافي والفني للمحافظة، بالإضافة إلى إدخال البهجة على نفوس المواطنين.

أفكار مبتكرة

وأضاف أبوالنصر أن المحافظة تسعى دائمًا إلى تقديم أفكار مبتكرة في احتفالاتها الوطنية، تعكس تاريخها العريق وتُبرز المواهب الفنية المحلية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تُسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الثقافية بين أبناء المحافظة.

يُذكر أن محافظة أسيوط تحتفل بعيدها القومي في 18 أبريل من كل عام، إحياءً لذكرى انتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799، حيث تُنظم المحافظة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بهذه المناسبة.