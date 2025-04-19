ارتفاع الحرارة وشبورة.. حالة الطقس في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت في مصر، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء و جنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.



شبورة مائية

كما يشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجةوعلى، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغرى 21 درجة .

حالة الطقس حتى الخميس

واضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم السبت 19 ابريل حتى الخميس 24 ابريل ،حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة، ويسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

واشارت الارصاد انه يشهد من السبت 19 ابريل الى الاثنين 21 ابريل ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.



واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 _ 34 درجة والصغرى 18_20 درجة وجنوب الصعيد من 38 _39 درجة، و الصغري من 21_ 22 درجة.

واوضحت الارصاد انه من الثلاثاء 22 ابريل الى الخميس 24 ابريل ، يشهد نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.