مواعيد مباريات اليوم السبت 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» لقرائها دليلًا شاملًا لأبرز المباريات، التي تقام اليوم السبت 19 أبريل 2025، في مختلف البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة، لمساعدة عشاق كرة القدم على متابعة الأحداث الكروية الأبرز خلال هذا اليوم المثير.

ويشهد اليوم السبت 19 أبريل 2025 عددًا من المباريات القوية في دوري أبطال إفريقيا، منها الأهلي وصن داونز ومباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس، كما يشهد الدوري الإنجليزي مباريات مثيرة بالإضافة لمباريات الدوريات الأوروبية الكبرى.

مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

صن داونز × الأهلي – الثالثة عصرا beIN Sports HD 6

أورلاندو بيراتس × بيراميدز – السادسة مساء beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد × برايتون – الرابعة مساء

كريستال بالاس × بورنموث – الرابعة مساء

إيفرتون × مانشستر سيتي – الرابعة مساء beIN Sports HD 1

وست هام × ساوثهامبتون – الرابعة مساء

أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – السادسة والنصف beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × فالنسيا – الثانية ظهرا

برشلونة × سيلتا فيجو – الرابعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا × ليجانيس – السادسة والنصف مساء

لاس بالماس × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشى × كومو – الثالثة عصرا – على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا × نابولي – السادسة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

روما × هيلاس فيرونا – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج × هولشتاين كيل – الثالثة والنصف عصرا

هايدنهايم × بايرن ميونخ – الثالثة والنصف عصرا

فيردر بريمن × بوخوم – الثالثة والنصف عصرا

فرايبورج × هوفنهايم - الثالثة والنصف عصرا

ماينز × فولفسبورج – الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين × شتوتجارت – السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × لوهافر – الخامسة مساء

موناكو × ستراسبورج – السابعة مساء

مارسيليا × مونبلييه – التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

العروبة × الرائد – السادسة والنصف مساء – على قناة SSC EXTRA 1 HD

التعاون × الوحدة – الثامنة مساء – على قناة SSC1 HD

نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

شباب الأهلي × الجزيرة - السادسة والنصف مساء

نهائي كأس إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

المغرب × مالي – الرابعة مساء.