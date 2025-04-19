السبت 19/أبريل/2025 - 10:51 ص

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025 تغيرات واضحة مع بداية التعاملات اليومية في الأسواق والشركات المحلية. حيث ارتفعت أسعار الحديد بينما تراجعت أسعار الأسمنت مقارنة بأسعار يوم أمس الجمعة، بحسب ما أظهرته بوابة الأسعار المحلية الرسمية.

أسعار مواد البناء في مصر

بدأ اليوم بارتفاع في سعر طن الحديد الاستثماري، حيث بلغ السعر نحو 37766.67 جنيه، بزيادة قدرها 1070.57 جنيه عن يوم أمس، أما بالنسبة لسعر طن الأسمنت الرمادي، فقد سجل تراجعًا واضحًا، ليصل اليوم إلى 3516.67 جنيه، بانخفاض قيمته 177.47 جنيه عن سعر الجمعة الماضية.

وتراوح سعر طن الحديد في الأسواق اليوم ما بين 38000 إلى 38500 جنيه، بينما بلغ سعر الطن للمستهلك قرابة 40 ألف جنيه، ويختلف هذا الرقم بحسب نوع المنتج والشركة المنتجة، هذا إلى جانب أن سعر الطن لدى الموزعين يتراوح بين 39200 و40000 جنيه، وهو ما يتحدد حسب نوع الحديد والموقع الجغرافي.

سعر حديد عز اليوم شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الطن 39772 جنيه، مسجلًا زيادة بقيمة 295.47 جنيه. أما باقي الشركات المنتجة فقد تراوحت أسعارها بين 34000 جنيه و38300 جنيه، وذلك حسب نوع الشركة والمواصفات الفنية للحديد.

سعر طن الأسمنت

وفيما يتعلق بالأسمنت، فقد بدأت تعاملات اليوم بانخفاض في الأسعار، رغم وصف بعض المصادر للانخفاض بأنه طفيف، وبلغ سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 3516.67 جنيه، فيما تراوحت أسعار شركات مثل السويدي، أسيوط، السويس، وحلوان بين 3340 و3640 جنيه تقريبًا، بحسب نوع الأسمنت والمصنع، كما تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2340 و2480 جنيه، بينما تراوح الأسمنت المقاوم بين 3400 و3680 جنيه، والأسمنت الأبيض ما بين 4000 و4125 جنيه.