"الخارجية الصينية": فرض رسوم أمريكية على السفن الصينية يلحق ضررا بجميع الأطراف

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن فرض الرسوم على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية سيؤدي إلى إلحاق الضرر بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها.

وذكرت قناة (سي جي تي إن) الصينية اليوم /السبت/ أن تصريحات المتحدث باسم "الخارجية الصينية" جاءت نتيجة لخطة الولايات المتحدة المتعلقة بفرض رسوم على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية.

ودعا جيان واشنطن إلى احترام الحقائق والقواعد الدولية المتعددة الأطراف.. مشددا على ضرورة وقف هذه السياسات الخاطئة بشكل فوري.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أوضحت في وقت سابق أن تلك الإجراءات تمثل نموذجًا عن الأحادية والحمائية، مما يهدد الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعطل استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

