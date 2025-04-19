فرنسا: لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، علي أنه لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار لوموان في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن فرنسا تدعو منذ أشهر شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، علي أنه لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار لوموان في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن فرنسا تدعو منذ أشهر

وأكد لوموان أن إسرائيل ملزمة بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وعدم استهداف طواقم الإغاثة الذين يقومون بإيصال تلك المساعدات.