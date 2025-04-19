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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا: لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

فرنسا
فرنسا
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شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، علي أنه لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 وأشار لوموان في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن فرنسا تدعو منذ أشهر شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، علي أنه لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار لوموان في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن فرنسا تدعو منذ أشهر
وأكد لوموان أن إسرائيل ملزمة بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وعدم استهداف طواقم الإغاثة الذين يقومون بإيصال تلك المساعدات.

 

غزة الخارجية الفرنسية المساعدات الإنسانية فرنسا