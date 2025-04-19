إغلاق 53 منشأة مخالفة خلال حملات رقابية في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مديرية الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة لتعزيز الرقابة ومتابعة الأداء وفق أعلى المعايير الصحية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، باعتباره شريكا رئيسيا في تقديم الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف تلك الحملات لإحكام الرقابة والحوكمة على القطاع الصحي سواء الحكومي او الخاص، بما يضمن توفير خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين، مع تقديم كافة أوجه الدعم للمنشآت الراغبة في توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.

حملات رقابية على المنشآت الصحية

ونفذت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملات بالمرور على 182 منشأة طبية خاصة تضم مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية مختلفة وغيرها.

وأسفرت نتائج الحملات الرقابية عن تنفيذ 53 قرار غلق لمنشآت تدار بدون ترخيص أو لمخالفتها اشتراطات الترخيص وإصدار 17 قرار غلق وتحرير 4 محاضر فض أختام.

كما تم فحص 4 شكاوى والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ، بالاضافه الى توجيه 45 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها

كما تم اصدار 20 ترخيص جديد لمنشآت طبية خاصة بالإضافة إلى الرد على جميع استفسارات أصحاب المنشآت الطبية الخاصة الراغبين في ترخيص منشآتهم بعد تفعيل منظومة ميكنة التراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة بدءا من شهر مارس الماضي.

انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الصدر BBc 2025 في محافظة البحيرة

وشهد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الصدر، الذي نظمته مديرية الصحة بالتعاون مع مستشفى صدر دمنهور ونقابة الأطباء بالبحيرة في أحد القاعات بدمنهور.

حضر المؤتمر الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رشا مسامير، مساعد المحافظ للشئون الصحية، بالإضافة إلى عدد من الأطباء والمتخصصين في مجال الأمراض الصدرية من مختلف الجامعات والمراكز الطبية.

شهدت الفعالية إقبالًا ملحوظًا من الكوادر الطبية، حيث ألقى نخبة من كبار أساتذة أمراض الصدر محاضرات علمية تناولت أحدث المستجدات في التخصص، بمشاركة متميزة من أساتذة قصر العيني ومستشفيات الصدر بالبحيرة.

وأْقيم المؤتمر في نسخته الأولى تحت رعاية الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد زغلول، نقيب الأطباء بالبحيرة.

وشارك فيه نخبة من الأطباء، منهم الدكتور حسين فياض، مدرس أمراض الصدر بكلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد الكومي، مدرس أمراض الصدر بكلية الطب بالقصر العيني.