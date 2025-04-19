انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 بالقاهرة

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عن الرئيس وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية؛ وذلك أمام 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51

وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات للدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجمهورية اليمن، رئيس المؤتمر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومحمد الجيطان نائب رئيس غرفة صناعة الأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ويناقش المؤتمر على مدار 6 أيام فترة انعقادة مجموعة من البنود التنظيمية.

تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب

وقال فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية إن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية؛ ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.

التنويع الاقتصادي

ويناقش المؤتمر مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها :مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيري، والذي يأتي هذا العام بعنوان "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة فى الدول العربية".