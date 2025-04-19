وزير المالية للعاملين بالجمارك: دوركم «مؤثر جدا» في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل مهمة للعاملين بمصلحة الجمارك، قائلًا: «دوركم مؤثر جدًا في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ومعًا سنطور المنظومة الجمركية بتبسيط الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال».

سنعمل بكل جهد سويًا لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى

وأضاف، سنعمل بكل جهد سويًا لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى وتحسين وتبسيط الاجراءات، موضحًا أننا سنعمل بتنسيق وتعاون كامل مع زملائنا في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الجمارك،: «سأتواجد بينكم في المنافذ لدفع مسار التسهيلات الجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية».

تحديث المنظومة الجمركية

وفي لقائه بقيادات «الجمارك»، أكد أحمد أموي، رئيس المصلحة الجديد، أننا لدينا فرصة كبيرة لتحديث المنظومة الجمركية برؤية أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».

وأضاف أننا سنكون دائمًا في «حالة حوار» لتجاوز التحديات الجمركية بمعالجات مرنة تحقق مصلحة الجميع، لافتًا إلى حرصه على تعزيز الاستثمار في العنصر البشري؛ لضمان رفع كفاءة المنظومة الجمركية.