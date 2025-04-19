موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة مثيرة تحظى بمتابعة واهتمام جمهور كثير يبحث عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

ويطمح الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها على استاد القاهرة في 25 أبريل 2025 في رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا.

في المقبال يطمح صن داونز إلى التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وتحقيق إنجاز جديد على مستوى القارة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثالثة عصر اليوم السبت المقبل موعد لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يبحث الجمهور والمتابعين عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنها تعتبر واحدة من المباريات الأكثر متابعة في أفريقيا.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا. وسيتم نقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 6، وهي القناة المتخصصة في نقل المباريات القارية كما سيقوم المعلق علي محمد علي بالتعليق على أحداث المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي مواجهة صن داونز بتشكيل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الجنوب أفريقي تسهل مهمة المارد الأحمر في موقعة الإياب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، وأشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، وحسين الشحات.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).