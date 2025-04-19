في ذكرى رحيل صلاح السعدني.. عمدة الدراما المصرية وأسرار عشقه للنادي الأهلي

تحل اليوم الموافق ١٩ أبريل، ذكرى وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني، والذي قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال، حقق من خلالها جماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

نشأة عائلة الفنان صلاح السعدني

نشأ الفنان صلاح السعدني في عائلة لها طابع خاص، فكانت الثقافة هي الأساس السائد داخل الأسرة، وكان مرجعه الثقافي يتمثل في شقيقه الكاتب الساخر محمود السعدنى وهو ما شكل له ملامح وجدانية وثقافية، ولكن بصبغة الطابع الساخر والفكاهى لدى شقيقه، وهو ما جعل من الطفل صلاح السعدنى شخصية مختلفة، منذ الصغر، إلى جانب الاضطلاع على كافة جوانب الحياة داخل أسرة تقدس الثقافة، وهو ما أثقل موهبته وجعل داخله الكثير من الرؤى لكثير من الأمور، والتي كان يستدعيها في كل شخصية يقدمها للجمهور.

أسرار العلاقة بين أحمد السعدني وعادل إمام

يعد الفنان صلاح السعدني، أحد الأصدقاء المقربين للزعيم عادل إمام، بل ورفيق في رحلته في الحياة والفن، والصداقة بدأت بالدراسة في كلية الزراعة، وظلت بينهما الصداقة لسنوات، وقال الزعيم عادل إمام عن صديق العمر صلاح السعدني إنه من أنقى الشخصيات التى صادفها، وأحد أبرز فنانى مصر، وبادل السعدنى فى لقاء إعلامى له الحديث عن الزعيم ورحلة صداقة وفن، وأكد السعدنى أن عادل إمام طاغية فنية بحضوره يخطف القلوب، وكان له حضور منذ الجامعة والصداقه، وكل تلك المؤثرات أضافت كثيرا فى حياة العمدة صلاح السعدنى.

مكانة كبيرة بين جماهير ومسؤولي النادي الأهلي وصلاح السعدني

يعد الفنان الراحل صلاح السعدني واحد من أبرز الفنانين المنتمين للنادي الأهلي، بل وكان يحسب نفسه أنه من جمهور الفريق، ومشجعي الدرجة الثالثة في الاستاد، وصل الأمر أن الراحل السعدني كان يترك التصوير حال تعارض ميعاده مع مباريات النادي الأهلي.

النادي الأهلي يرد الجميل ينعى الراحل صلاح السعدني

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء في وفاة الراحل الفنان القدير صلاح السعدني، والتقدم بالعزاء لكل الأهل والأصدقاء، داعين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد من أعضاء المجلس عزاء الراحل صلاح السعدني، فهو بالنسبة للنادي الأهلي ليس مجرد فنان، بل هو أحد عمدان القوي الناعمة للكيان الأحمر.

سعادة السعدنى بافتتاح فرع النادي الأهلي بجانب منزله

عبر الفنان صلاح السعدني في وقت سابق عن سعادته بإعلان النادي الأهلي عن افتتاح فرع الشيخ زايد، وهو ما يمثل المنطقة التي يسكن بها الفنان الراحل صلاح السعدني.

وجاءت كلمات الفنان صلاح السعدني لتدلل على عشقه إلى كيان الأهلي "أنا مش مصدق الفرحة اني هكون ساكن جنب النادي الأهلي، دي احلى حاجه فى الدنيا".

واختتم الراحل صلاح السعدني تصريحاته "إحنا الأهلي وهنفضل الأهلي، والأهلي هيفضل طول عمره فوق".

قرار اعتزال الفنان صلاح السعدني

أعلن الفنان أحمد السعدني قبل وفاة الراحل صلاح السعدني بسنوات، أن والده الفنان القدير صلاح السعدني بخير وبصحة جيدة، ولكنه اتخذ قرار بالتوقف، واكتفى بمشواره الفني الحافل والمشرف، ولا توجد أي نيه للعودة مرة آخرى، ليسدل الستار الفني عن أحد أهم أرباب الموهبة والإبداع فى تاريخ الفن المصرى والعربى.

رحيل العمدة

رحل الفنان صلاح السعدني بعد رحلة فنية كبيرة، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وحقق من خلالها احترام جمهوره المصري والعربي، بتاريخ فني له ثقل بأدوار أثرت السينما والدراما العربية.

أبرز أعمال الفنان صلاح السعدني

قدم الفنان صلاح السعدني العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "أغنية على الممر، ملف في الآداب، الغول، شياطين الليل، قضية عم أحمد، زمن حاتم زهران، جبروت امرأة"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل"ليالي الحلمية، أرابيسك، خان الخليلي، الأصدقاء، رجل في زمن العولمه، للثروة حسابات أخرى، عمارة يعقوبيان".