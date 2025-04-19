الصين: جولة الرئيس شي جين بينغ في جنوب شرقي آسيا تعزز التعاون وعلاقات حسن الجوار

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي أن جولة الرئيس شي جين بينغ في جنوب شرقي آسيا حققت نجاحًا كاملًا، حيث ركزت على تعزيز علاقات حسن الجوار وتعميق التعاون المتبادل المنفعة.

وقال وانغ يي في تصريحات- نقلتها قناة (سي جي ني إن) الصينية - إن زيارة الرئيس شي التي استمرت من الاثنين إلى الجمعة وشملت دولًا هامة مثل فيتنام وماليزيا وكمبوديا تعد أول جولة خارجية للرئيس في العام الجاري، مشيرا إلى أنها تعكس التزام الصين القوي بالدفاع عن التعددية وقواعد التجارة الدولية.

وفيما يخص زيارة شي إلى فيتنام، أوضح وانغ أن الدعم الاستراتيجي من قادة الحزبين في كلا البلدين يعتبر الأساس بالنسبة لنجاح العلاقات (الصينية-الفيتنامية)، مؤكدا أن الجانبين ملتزمان بتحقيق أهداف شاملة تشمل تطوير التعاون الاستراتيجي بجودة أعلى وعلى مستويات أعمق، مما يسهم في بناء مجتمع مصير مشترك له أهمية استراتيجية.



أما بالنسبة لماليزيا، أشار وانغ إلى النتائج البارزة التي تمخضت عن الزيارة، حيث اتفق القادة على رفع العلاقات (الصينية-الماليزية) إلى مستوى جديد، وشددوا على بناء مجتمع مصير مشترك استراتيجي رفيع المستوى، ما يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات بين البلدين.. مؤكدا أن هذه الزيارة أبرمت اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي.



وأشار إلى أنه في كمبوديا، كان من بين أبرز ما تمخضت عنه الزيارة إعلان مشترك بين شي ورئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى مجتمع مصير مشترك، وهي سابقة هي الأولى من نوعها مع دولة من جنوب شرقي آسيا.



وأوضح شي خلال جولته أن العولمة الاقتصادية تعزز مصالح جميع الدول، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الصين والدول المجاورة لمواجهة التحديات العالمية، محذرا من أن الحروب التجارية قد تضر بالنظام التجاري الدولي وتؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد العالمي.



وشدد شي التزام الصين بتحقيق تنمية عالية الجودة، وتوسيع الانفتاح، معربًا عن ترحيب الصين بمزيد من المنتجات عالية الجودة من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مشددًا على أن السوق الصينية ستظل دائمًا مفتوحة أمام الدول المجاورة.

