دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل بيراميدز المتوقع ضد أورلاندو بايرتس

تشكيل بيراميدز.. استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مساء اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق بيراميدز، ضيفا على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بحثا عن العودة بنتيجة إيجابية تسهل حظوظه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أورلاندو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون مايلي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

تنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

من المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عبر قناة beIN Sports HD 6.

ويتولى التعليق على مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المعلق أحمد عبده .

ويتسلح فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وخبرات وتألق نجومه ومتسلحًا بالروح المعنوية الكبيرة في ظل النتائج المميزة التي يقدمها الفريق السماوي محليا وقاريا بعدما اصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق الثنائية المحلية الدوري وكأس مصر .

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويقود طاقم حكام من بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا مباراة بيراميدز وأورلاندو، ويعاونه كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني ويتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.