روسيا تعلن عن مقتل أكثر من ألف جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات

أعلنت روسيا أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الـ 24 ساعة الماضية على امتداد مناطق العمليات المختلفة، حيث أفادت التقارير الصادرة عن المتحدثين باسم المجموعات القتالية الروسية عن مقتل ما يزيد عن 1085 جنديًا أوكرانيًا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية، ذكرت التقارير عن تدمير عدد كبير من المعدات والآليات الأوكرانية، والتي شملت: 12 مركبة قتال مدرعة، 37 مركبة، 16 مدفعًا ميدانيًا، 8 أطقم مدفع هاون، نظام هيمارس لراجمات الصواريخ، محطة رادار، 7 محطات أقمار ستارلينك، 6 محطات حرب إلكترونية، 47 مركزًا للتحكم في المسيرات،6 مستودعات ذخيرة وإمدادات ميدانية ودبابتين".

وتوزعت هذه الخسائر على مناطق مسؤولية المجموعات القتالية الروسية المختلفة، وهي "الغرب" و"الوسط" و"دنيبر" و"الجنوب" و"الشمال"، حيث أعلنت كل مجموعة عن نتائج عملياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.