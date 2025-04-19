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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: الحل السلمي للقضية النووية الإيرانية أحد أهم أولوياتنا

الكرملين
الكرملين
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أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن روسيا على أتم الاستعداد لبذل كل ما في وسعها لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

استعداد روسيا للوساطة في تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة 

وأضاف الكرملين، أن الحل السلمي للقضية النووية الإيرانية يُعد أحد أهم أولويات روسيا،مؤكدا استعداد روسيا للوساطة في تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي.

حل أزمة الملف النووي

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: "نجري مشاورات مستمرة مع شركائنا الإيرانيين، بما في ذلك فيما يخص الاتفاق النووي، نحن على تواصل دائم حول هذه القضية، وستستمر هذه العملية في المستقبل القريب".

وأوضح بيسكوف استعداد بلاده لاستخدام كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل أزمة الملف النووي.

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