مسئول يمني يشيد بدور السعودية في إعادة تأهيل مطار عدن الدولي

أشاد وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي بدور المملكة العربية السعودية في إعادة تأهيل مطار عدن الدولي عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن عبر مواصفات عالية.

وقال الشاذلي - في تصريح خاص لقناة "الإخبارية السعودية" اليوم /السبت/ - إن السعودية وفرت منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج والمعتمرين اليمنيين؛ لتذليل الصعوبات وتسهيل وصول ضيوف الرحمن عبر مختلف المنافذ.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تسخر كل امكانياتها لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من اليمن لأداء مناسك الحج والعمرة وسط إجراءات مسهلة طوال العام.



ومن جانبه.. قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية ناصر محمود، في تصريح خاص لقناة "الإخبارية السعودية"، إن المملكة فتحت كل مطارتها لاستقبال الطيران اليمني بدون أي قيد أو شرط، وفي المقابل أغلب الدول منعت استقبال الطيران اليمني.

