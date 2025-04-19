موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق بيراميدز، ضيفا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن العودة بنتيجة إيجابية تسهل حظوظه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتسلح فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وخبرات وتألق نجومه ومتسلحًا بالروح المعنوية الكبيرة في ظل النتائج المميزة التي يقدمها الفريق السماوي محليا وقاريا بعدما اصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق الثنائية المحلية الدوري وكأس مصر .

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

تنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويقود طاقم حكام من بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا مباراة بيراميدز وأورلاندو، ويعاونه كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب إفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني ويتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.