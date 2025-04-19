حركة "فتح" تثمن الجهود المصرية الدؤوبة من أجل وقف الحرب على غزة

ثمن أمين سر حركة فتح في هولندا زيد تيم، الجهود المصرية الدؤوبة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. مؤكدا أنه لا أمن ولا أمان في منطقة الشرق الأوسط دون وقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال تيم ـ في تصريح لقناة إكسترا نيوز اليوم السبت إن الموقف المصري منذ بداية هذه الحرب مشرف للغاية، ودائما مصر تقف وتساند القضية الفلسطينية، كما نقدر عاليا جهود وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي من أجل وقف الحرب، مشيدا بالموقف المصري والفلسطيني والسعودي والأردني في اجتماع "أنطاليا" الداعم لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أن كل قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لم يكن لها وزن لدى الاحتلال، بسبب الدعم الأمريكي الواضح بكل المجالات سواء ماديا وإعلاميا وعسكريا.. مؤكدا أن سكان غزة يعيشون ظروف قاسية ومعقدة غير مسبوقة.

وشدد زيد تيم على ضرورة وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا.

