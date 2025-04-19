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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سويسرا تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات التجارية مع الصين

سويسرا
سويسرا
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أكد مستشار السفارة السويسرية في الصين، جويل سارينا، أن مشاركة بلاده في معرض السلع الاستهلاكية الصينية تعكس التزامها الثابت بتعزيز العلاقات التجارية مع السوق الصينية. 

وأوضح سارينا - في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينية، اليوم السبت، إن المشاركة السويسرية في المعرض تسهم بشكل كبير في تسويق العلامات التجارية السويسرية، وزيادة وعي المستهلكين الصينيين بها، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تشارك فيها سويسرا في المعرض، وقد حققت مكاسب ملموسة في كل مرة.
وأعرب عن تفاؤله بالتقدّم الذي تحققه الصين على صعيد تعزيز الإنتاج النوعي، مؤكدًا أهمية جذب المزيد من الشركات السويسرية للاستثمار في السوق الصينية الواعدة.

وكانت الصين قد اختتمت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من معرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية، والتي شهدت مشاركة قياسية لما يقرب من 1800 شركة من 71 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى أكثر من 4200 علامة تجارية عرضت منتجاتها في أجنحة المعرض.
 

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