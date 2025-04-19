وصول 29 ألف طن الومنيوم لميناء سفاجا



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 343 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 437 شاحنة و15 سيارة.

السفينة SEIYO HAROMONY



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SEIYO HAROMONY علي متنها 29000 طن الومنيوم قادمة من اندونيسيا واستقبال ايضا السفينتين سينا وامل بينما تغادر السفينة الحرية 2 ، .فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت العبارتين سينا وامل . كما تم تداول 3700 طن بضائع ، 370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمسة سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ،عمان ، اور والحسين.

ميناء بورتوفيق البحري

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة الي جدة .

.وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2530 راكب بموانيها.

