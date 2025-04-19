"المركزي لمتبقيات المبيدات" ينظم تدريبًا دوليًا لمتخصص من موريتانيا

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، استقبال متخصصين من دولة موريتانيا بمقر المعمل للتدريب على "الكشف عن العقاقير البيطرية في العينات الغذائية والبيئية" ويأتي ذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

العقاقير البيطرية

وأكدت عبداللاه أنه سيتم تدريبه على طرق التحليل داخل قسم العقاقير البيطرية وباستخدام أحدث الأجهزة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضحت عبداللاه، أن التدريب سيستمر هذا التدريب على مدار شهر بالمعمل يتم خلاله التدريب على تحليل عالي الدقة باستخدام١LC-MS/MS وOrbitrap للأدوية التالية في المنتجات الحيوانية باستخدام QuEChERS: الكينولونات/الفلوروكينولونات، الماكروليدات/التتراسيكلينات، النيتروإيميدازولات، السلفوناميدات، تريميثوبريم، الدابسون، الكلورامفينيكول، مستقلبات النيتروفوران، البنسلين ج، السيفتيوفور، الأموكسيسيلين، و ضمان الجودة ومراقبة الجودة في تحليل هذه الأدوية، بما في ذلك المواد المرجعية المرتبطة بها.

كما يتم التدريب على مبادئ تطوير طرق التحليل وتطويرها والتحقق من صحتها، ومعالجة البيانات وتجميعها وإعداد التقارير لاتخاذ القرارات، وإعداد التقارير عن نتائج الاختبارات.

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