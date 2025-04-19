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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة

غزة.
غزة.
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استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي خان يونس وغزة.

 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، أن 5 فلسطينيين استشهدوا، وجرح العشرات، جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في شارع روني صالح بمنطقة المواصي غرب خان يونس.
كما استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلان، وفتاة، وأصيب آخرون، جراء قصف خيمة أخرى تؤوي نازحين من عائلة أبو ندى في المنطقة ذاتها.

وأكد مراسلنا، استشهاد مواطن، وإصابة 20 آخرين، بينهم 15 طفلًا، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة أبو شمالة في المخيم الغربي بخان يونس.

وفي مدينة غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالا، واستشهد على إثرها 4 منهم، نقلوا جميعا إلى المستشفى الإندونيسي.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال خيمة في شارع أبو حصيرة غربا.
 

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