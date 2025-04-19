محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات التعليم بأرض الملاعب

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، معرض منتجات تعليم أسيوط بأرض الملاعب بحي شرق أسيوط ح بمناسبة العيد القومي للمحافظة الـ 226، وذلك في إطار خطة المحافظة للمساهمة في تسويق المنتجات والترويج للمنتجات المصنعة بالمدارس المختلفة وخاصة مدارس التعليم الفني وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري والاستثمار في البشر وتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين وكذا توفير الحياة الكريمة لهم وفقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الخدمات التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط،، ونبيل رزق مدير التعليم الزراعي، ودعاء هانم مدير إدارة المدرسة المنتجة بمديرية التربية والتعليم، وعمرو عتمان منسق إدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم، ومحمد الشريف تعليم زراعي وأحمد أبو ليفه تعليم صناعي مشرفي المعرض، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس الأمناء والأباء بإدارة أسيوط التعليمية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

منتجات معرض تعليم أسيوط

حيث تفقد المحافظ المعرض الذي ضم منتجات من صناعات الأخشاب والحرف اليدوية والتراثية والمواد الغذائية والزراعية منها المعروضات والمفروشات والكروشيه والخزف ومشغولات خشبية وجلدية واكسسوارات ومشغولات متنوعة فضلاً عن غرف نوم وكراسي و ترابيزات وسلالم وغيرها من المنتجات الخشبية بالإضافة إلى عسل نحل وجبن وألبان وحلويات وشتلات زينة ومثمرة وغيرها من المنتجات الزراعية.

واستمع أبو النصر، لشرح تفصيلي من العارضين ومسئولي التربية والتعليم عن منتجات المعرض الذي يشارك فيه 7 مدارس زراعية على مستوى المحافظة (ديروط، مير بالقوصية، أسيوط، ساحل سليم، البداري، أبو تيج، أبنوب) الثانوية الزراعية، و10 مدارس صناعية على مستوى المحافظة وهي (أسيوط الزخرفية الصناعية، أسيوط الميكانيكية، الفنية بنات بأسيوط، ديروط الصناعية الميكانيكية، طوسون أبو جبل الصناعية بديروط، محمود باشا النسيجية بأبو تيج، بدر الثانوية الصناعية، وساحل سليم، وأبو تيج، و الغنايم الثانوية الصناعية).

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة بالمعرض والمستوى المتميز للمعروضات وأبدى إعجابه بالمنتجات لافتاً إلى العمل على إتاحة ورش عمل وتدريب للطلاب والطالبات لصقل خبراتهم ومهاراتهم على أن يتم مشاركة منتجاتهم في المعارض وإتاحة منافذ لتسويق تلك المنتجات سواء في المحافظة او خارجها فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لمشاركتها في معارض بخارج البلاد لمساعدتهم وتشجيعهم وتعظيم الاستفادة وإتاحة فرصة لعرض هذه المنتجات التي تعكس مدى مهارة أبناء المحافظة وضمان الاستمرار في تحقيق دخل مستدام.

محافظ أسيوط يعلن تقديم كافة سبل الدعم الممكنة أمام تنفيذ تدريبات للطلاب

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة أمام تنفيذ تدريبات للطلاب والطالبات بكافة المدارس بالمحافظة ومساعدة العاملين في هذا القطاع لتحقيق نقلة نوعية لإحياء الصناعات التراثية وهو ما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد ويتيح فرص العمل للشباب وتوفير مصدر للدخل، لافتا إلى اهتمام المحافظة بربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال خبرات وطاقات طلاب وطالبات التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل وصقل مهاراتهم وخبراتهم ما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

معرض أرض الملاعب

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