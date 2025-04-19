الفلبين: تسجيل حالتي إصابة بفيروس "جدري القرود" بمدينة "دافاو"

أعلنت السلطات الصحية في مدينة "دافاو" الفلبينية، أنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس "جدري القرود" في المدينة.

وذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /السبت/ أنه تم نقل حالتي الإصابة إلى منشأة للعزل في المركز الطبي لجنوب الفلبين بمدينة "دافاو"، إلا أن أحدهما توفى متأثرا بمضاعفات الإصابة بالفيروس.. مشيرة إلى أن السلطات الصحية في المدينة تراقب كافة المخالطين للحالتين.

وأضافت القناة أن السلطات الفلبينية طالبت المواطنين بالتحلي بالهدوء والالتزام بالبروتوكولات الصحية لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

وكان قد تم اكتشاف فيروس "جدري القرود" لأول مرة في عام 1958، وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية به في إفريقيا في عام 1970.

يذكر أن "جدري القرود" هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا.

