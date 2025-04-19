دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يخطط لكسر "عقدة" صن داونز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في مواجهة من العيار الثقيل بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا وسط حضور جماهيري كبير من جمهور صن داونز في ظل الصؤاع التاريخي بين الأهلي وصن داونز.

خبرات الأهلي

ويسعى الأهلي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في أخر موسمين لتأكيد هيمنته القارية والاقتراب من نهائي جديد، متسلحا بخبرات نجومه وقيادة فنية للسويسري مارسيل كولر الذي يعرف الكثير عن القارة السمراء.

طموحات صن داونز

في المقابل يطمح ويخطط فريق صن داونز لتحقيق الفوز متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لتسهيل المهمة في مباراة العودة بإستاد القاهرة الدولي الاسبوع المقبل.

كما يخطط صن داونز للإطاحة بالأهلي ومواصلة المشوار نحو لقبه القاري الثاني خاصة أن يعرف أن تخطي الأهلي يقربه من اللقب الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثالثة عصر اليوم السبت المقبل موعد لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي مواجهة صن داونز بتشكيل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الجنوب أفريقي تسهل مهمة المارد الأحمر في موقعة الإياب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، وأشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، وحسين الشحات.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).