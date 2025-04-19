نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وزير العمل يفتتح فعاليات مؤتمر العمل العربي اليوم

يفتتح وزير العمل محمد جبران ، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية اليوم السبت ، فعاليات الدورة 51، المنعقدة في القاهرة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت رعايته، بحضور 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية ،وعدد من السفراء والشخصيات العامة،كما يلقي الوزير جبران كلمة ترحيبية نيابة عن فخامة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية.

الجلسة الافتتاحية

تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربي -إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية - كلمات يلقيها الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجمهورية اليمن ، رئيس المؤتمر، واحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومحمد الجيطان نائب رئيس غرفة صناعة الأردن / المملكة الاردنية الهاشمية نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

ويناقش المؤتمر على مدار أيام انعقاده مجموعة من البنود التنظيمية.

محطة مفصلية



ويمثل المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة،إذ يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية.. ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.

كما تناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها :مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيري، والذى يأتى هذا العام بعنوان "التنويع الاقتصادى كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة فى الدول العربية".