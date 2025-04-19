الجالية السودانية بجامعة القناة تنظم فعالية فنية وتراثية تجمع طلاب الجامعات المصرية

أشاد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بتنظيم فعالية اليوم الثقافي السوداني التي نظمتها رابطة الطلاب السودانيين بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة تفتح أبوابها لكل الجنسيات وتعتز بطلابها الوافدين، لا سيما الجالية السودانية التي تمثل أحد أبرز مكوناتها الطلابية، متمنيًا لهم النجاح الأكاديمي والتفوق في مسيرتهم الدراسية، وأن يعودوا إلى أوطانهم كسفراء للتسامح والمحبة حاملين أطيب الذكريات عن مصر وجامعة قناة السويس.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز التبادل الثقافي وترسيخ قيم الانتماء والتنوع.

مشاركه فعالة للجالية السودانية

من جانبه، عبّر الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالمشاركة الفعالة للجالية السودانية في الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أنها تمثل النسبة الأكبر من الوافدين، ودعا الطلاب للمشاركة في مؤتمر البحوث الطلابية الذي تنظمه الجامعة الشهر القادم، لتوسيع أفقهم الأكاديمي والتفاعل مع أقرانهم من مختلف الكليات والجنسيات.

كما قدم الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، دعوة للجالية السودانية للمشاركة في مؤتمر الدراسات العليا الذي تنظمه الجامعة، بما يعزز من التبادل البحثي ويكرّس روح التعاون الأكاديمي.

أجواء مفعمة بالتنوع الثقافي

وفي أجواء مفعمة بالتنوع الثقافي وروح الإخاء العربي، نظمت رابطة الطلاب السودانيين بجامعة قناة السويس فعالية اليوم الثقافي السوداني، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين طلاب الجامعات المختلفة، وتسليط الضوء على غنى وتنوع التراث السوداني الأصيل.

بدوره، أكد الدكتور محمد الحماحمي منسق الطلاب الوافدين أن الحفل شهد حضورًا لافتًا من طلاب الجالية السودانية بجامعة قناة السويس والجامعات المصرية المختلفة مثل طنطا، بورسعيد، حلوان، القاهرة، السويس، الزقازيق، إلى جانب اتحاد طلاب جامعة قناة السويس بمشاركة رئيس الاتحاد الطلاب محمد محمود ونائبه عبد الله حمدي، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين استمتعوا بفقرات الحفل الفنية والتراثية.

قام بتقديم فقرات الحفل كل من عبد الله محمد عبد الله التوم وأمنة البشير، وافتُتح البرنامج بتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت الطالب أحمد عباس، أعقبها أمسية شعرية للطالب أمين موسى بعنوان "الفخر"، عبر فيها بكلمات مؤثرة عن الهوية والانتماء، ثم قدم كورال الرابطة السودانية فقرة غنائية بعنوان "الأصوات السودانية" شارك فيها الطلاب محمد عصام، حسام مالك، أبرار عبد الله، وسعاد دسوقي عبد الله خليفة، حيث أبدعوا في أداء أغانٍ تراثية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور، واختُتم الحفل بعرض رائع لطقوس العرس السوداني، جسّد التقاليد والعادات المميزة لهذا الحدث الهام في الثقافة السودانية.

اهمية التواصل الاعلامي

جاء تنظيم هذه الفعالية الثقافية ثمرة تعاون وجهود مشتركة من أمانات الرابطة المختلفة، حيث تولت الأمانة الثقافية تنظيم الحفل من خلال أمنة البشير وعبد الله محمد عبد الله التوم، فيما أشرفت الأمانة الاجتماعية على ترتيبات الحضور والتنسيق بجهود علا الوليد ومعاذ طارق، بينما قامت أمانة العلاقات الخارجية بمهام التواصل بقيادة محمود ماهر عبد الحليم، مساعد محمد، وإيرين خالد، كما تولت الأمانة الإعلامية توثيق الحدث إعلاميًا من خلال عثمان بابكر ومحمد جبر الله، تحت رئاسة محمد أحمد آدم رئيس رابطة الطلاب السودانيين بجامعة قناة السويس، ونائبه خالد الفضل، والأمين العام مؤيد الصادق.

وألقى الأستاذ الدكتور محمد الحماحمي، منسق عام الوافدين بجامعة قناة السويس، كلمة ترحيبية نقل فيها تحيات الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بجميع طلابها الوافدين من مختلف الجنسيات، وخاصة من دولة السودان الشقيقة، متمنيًا لهم التفوق الأكاديمي والنجاح خلال فترة دراستهم، وأن يعودوا إلى وطنهم سفراء محملين بأطيب الذكريات عن مصر وجامعة قناة السويس.

شارك بالحفل الأستاذ خالد فوزي مسؤول نادي الوافدين بالجامعة.

عكس اليوم الثقافي السوداني روح الانتماء والاعتزاز بالهوية، وجسّد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني، ورسّخ أهمية التعدد الثقافي كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب، في إطار رؤية جامعة قناة السويس في دعم الأنشطة التي تعزز من روح التآخي والتكامل بين طلابها من مختلف الجنسيات.