جامعة القناة تنظم ندوة توعوية لطالبات مدرسة الإسماعيلية الرسمية الثانوية

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس ندوة توعوية تثقيفية لطالبات مدرسة الإسماعيلية الرسمية الثانوية للغات بنات، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "طوف-وشوف... معالم بلادنا السياحية" التي أطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق بهدف نشر الثقافة السياحية وتعزيز الانتماء الوطني لدى النشء.

اهمية الحفاظ على التراث البيئي

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تعتزّ دائمًا بكونها في طليعة المؤسسات التي تسعى لتوعية شباب وبنات الوطن بأهمية الحفاظ على التراث البيئي والسياحي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء الثقافي التفاعلي يشكل حجر الزاوية في بناء جيل واعٍ يدرك أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي جسر يربط الماضي بالحاضر ويشكل مستقبلًا واعدًا للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن جهود الجامعة في هذا الإطار تأتي انطلاقًا من رؤيتها المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والارتقاء بالوعي المجتمعي.

مبادرات تجمع بين الثقافة والسياحة

من جانبها أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن شغف الجامعة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة يدفعها دومًا لتقديم مبادرات رائدة تجمع بين الثقافة السياحية والوعي البيئي، مشيرة إلى أن هذه الندوة تعكس التزام الجامعة المتواصل بإثراء المعرفة لدى النشء، وتشجيعهم على استكشاف جمال الوطن والتركيز على معالمه التاريخية والسياحية.

وأكدت أن مثل هذه الفعاليات تسهم في زرع بذور الحماس والانتماء الوطني في قلوب الطلاب، بما يمهد الطريق لمستقبل مشرق يعود بالنفع على المجتمع والبيئة على حد سواء.

جاءت الندوة بإشراف الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة سمر محمد مصلح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قامت الدكتورة سمر مصلح بتقديم محاضرة شاملة بعنوان "كنوز في الظل: كيف نعيد اكتشاف تاريخنا سياحيًا؟"، تناولت خلالها محاور متعددة أبرزها أهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، ودور الشباب والفتيات في الترويج لمقومات مصر السياحية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي في إطار أهداف التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على المعالم السياحية والتاريخية لمصر بأسلوب تفاعلي مبسّط استهدف تحفيز الطالبات على التفاعل الإيجابي والانخراط في قضايا الوطن السياحية والثقافية.

وفي ختام الندوة، قامت الدكتورة سمر محمد مصلح، مؤسس مبادرة "طوف-وشوف"، بتوزيع كتيّبات تعريفية مقدّمة من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بهدف إثراء المعرفة السياحية لدى الطالبات وتعزيز وعيهن بأهم المعالم والمقاصد السياحية في مصر.

وشهد اللقاء تفاعلًا ملهمًا من الطالبات، في مشهد يعكس الوعي المتنامي لديهن بأهمية السياحة كأداة للتنمية وبوابة لتعزيز الانتماء الوطني.

نظم للندوة ايفون حبيب مدير إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.