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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع
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يفتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح  اليوم السبت،  معرض زهور الربيع في نسخته ال 92 بالمتحف الزراعي في الدقي بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والاجنبية وذلك بالاشتراك مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو.

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن المعرض مفتوح يوميا للجمهور عقب الافتتاح مباشرة ولمدة شهر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي.

أعرق الفعاليات الزراعية

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

معرض زهور الربيع المتحف الزراعي نباتات الزينة