تامر شلتوت: تحديت نفسي في "الغاوي" وكنت عايز أسيب بصمة في "المداح"

أعرب الفنان تامر شلتوت عن سعادته الكبيرة بنجاحه في موسم دراما رمضان المنقضي، من خلال مشاركته في مسلسل المداح الجزء الخامس، ومسلسل الغاوي، مشيرًا إلى أن كل شخصية قدمها كانت بمثابة تحدي خاص بالنسبة له.

علامة للجمهور

وقال شلتوت، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد: "كنت عايز أقدم شخصية عماد في المداح بشكل مختلف عن المواسم اللي فاتت، وكنت حريص إن يكون في تطور في الشخصية عشان محسش بملل".

وتابع: "مكنش فارق معايا نجاح الشخصية على قد ما كان فارق تسيب علامة مع الجمهور، لأن المشاهد بقى ذكي وفاهم، وكمان المسلسل بيضم نجوم كبار في كل موسم، فكنت عايز أقول أنا موجود".

مغامرة قوية

وعن دوره في مسلسل الغاوي، أوضح شلتوت أن شخصية زهيري كانت بالنسبة له بمثابة مغامرة قوية، وقال: "زهيري شخصية بعيدة عني تمامًا فهو بلطجي، تاجر مخدرات، بايع نفسه، وكل حاجة فيه سيئة، ومحوره هو الفلوس، والدور ماكنش محتاج مني أدوات التمثيل اللي متعود أستخدمها، وكان تحدي كبير، وكنت متحمس جدًا ليه".

وأضاف "بعد تصوير أول مشهد، النجم أحمد مكي قالي: برافو تامر، عملت الدور حلو.. والكلمة دي عندي بالدنيا، لأني كنت عايز أثبت نفسي في نوعية جديدة من الأدوار".

واختتم حديثه قائلاً: "نجاح شخصية زهيري وسط كل النجوم الكبار المشاركين في الغاوي، هو فضل ونعمة من ربنا، وخطوة مهمة جدًا في مشواري".