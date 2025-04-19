تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في نصف نهائي إفريقيا.. فيديو

كشف الناقد الرياضي إسلام فؤاد عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهته المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025، مؤكدًا أن اللقاء سيكون صعبًا على كلا الفريقين، خاصة في ظل الغيابات المؤثرة في صفوف الأهلي.

وخلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح إسلام فؤاد أن المدير الفني مارسيل كولر استقر على العديد من المراكز في التشكيل الأساسي، لكن لا يزال هناك جدل حول بعض الأسماء، لاسيما في الجبهة اليسرى بعد إصابة كل من يحيى عطية الله وكريم الدبيس.

التشكيل المتوقع

وأشار فؤاد إلى أن التشكيل الأعلي الأقرب للظهور اليوم يتضمن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وأشرف داري، وعمر كمال عبد الواحد

في وسط الملعب: مروان عطية، إمام عاشور، وأكرم توفيق

ثلاثي الهجوم: وسام أبو علي، حسين الشحات، وأشرف بن شرقي

وأكد فؤاد أن الأهلي يخوض اللقاء بطموحات كبيرة للحفاظ على لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، فيما يسعى صن داونز لاستغلال عامل الأرض والجمهور للثأر من الإقصاء على يد الأهلي في النسخة الماضية والتأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وأوضح أن الفريقين التقيا 16 مرة من قبل، فاز كل فريق في 5 مباريات وتعادلا في 6، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يحقق أي انتصار على صن داونز في جنوب أفريقيا، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية.

تحديًا بدنيًا

وأضاف إسلام فؤاد أن إقامة المباراة في الثالثة عصرًا قد تمثل تحديًا بدنيًا بسبب الأجواء المناخية، لكنه يرى أن لاعبي الأهلي يملكون الخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف، كما أن الدعم الجماهيري الكبير المتوقع من جانب مشجعي صن داونز سيزيد من صعوبة المهمة.

وانتقد إسلام فؤاد أسلوب كولر مؤخرًا، مؤكدًا أن المدرب السويسري أصبح يفتقر إلى الإبداع الفني، ويتمسك بعناصر محددة في التشكيل حتى لو لم يقدموا الأداء المطلوب. وقال: "كولر يرفض تدوير اللاعبين، ويعتمد على نفس الأسماء، مما أثر على مرونة الفريق".

وأشار إلى أن هناك تواصل بين إدارة الأهلي وكولر لمراجعة طريقة إدارته للفريق، لكن المدرب أصر على مواصلة نهجه، مما دفع الإدارة إلى التفكير في بدائل مستقبلية، أبرزها المدرب جوزيه جوميز الذي سبق له تدريب الزمالك.