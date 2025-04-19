بالفيديو.. تفاصيل تنظيم معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

كشف محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل معرض زهور الربيع، والذي يقام لأول مرة في المتحف الزراعي الذي له بعد تاريخي كبير جدًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن المتحف الزراعي هو ثاني أقدم المتاحف الزراعية على مستوى العالم.

أهم المعالم

وأوضح أن المتحف الزراعي المصري من أهم المعالم الذي يضم التراثيات والآثار الخاصة بقطاع الزراعة، حيث تم إنشاؤه في 1930، ويجمع بين جمال الألوان مع عبق التاريخ.

وأكد أن الوزارة تسعى لتحويل هذا المعرض إلى نسخة دولية، موضحًا أن حديقة الأورمان يجرى تطويرها حاليًا وهذه ليست المرة الأولى التي يقام فيها المعرض بالمتحف الزراعي..

