أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 19 أبريل 2025

السبت 19/أبريل/2025 - 09:10 ص

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات السبت 19 أبريل 2025، وذلك دون أي تغييرات تُذكر مقارنة بآخر تعاملات في البنوك التي جرت أمس الخميس، وهو آخر يوم عمل رسمي في الجهاز المصرفي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مساء الخميس عن بدء عطلة نهاية الأسبوع للبنوك، والتي تمتد ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تتوقف خلالها كافة الفروع والإدارات داخل الجهاز المصرفي عن العمل.

أقل سعر للدولار اليوم

سُجل أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الزراعي المصري، حيث بلغ 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع. تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بسعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع. كما جاء سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري اليوم 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في البنوك

في عدد من البنوك العاملة داخل مصر، استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع. وشملت هذه البنوك: بنك الكويت الوطني، البنك العقاري المصري العربي، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، البنك المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، بنك القاهرة، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قناة السويس، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، وبنك سايب.

أما في بنكي المصري الخليجي والعربي الأفريقي الدولي، فقد بلغ سعر الدولار 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

أما أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري فقد تم تسجيله عند 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع. كما سجل الدولار 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية. في حين بلغ السعر في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.