اليوم.. استئناف إبراهيم فايق على حكم تغريمه مليون جنيه في "تسريب الفار"

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات نظر استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية تسريب الفار”.

تغريم ابراهيم فايق مليون جنيه

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير برنامج " الكورة مع فايق"، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، في اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.

وكان انتهى المحامي العام من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.