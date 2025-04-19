أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت 19 أبريل 2025

السبت 19/أبريل/2025 - 09:00 ص

تباينت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت 19-4-2025، وسجل سعر الذهب لعيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأغلى بين الأعيرة، 5474 جنيه مصري للبيع، بينما سجل 5440 جنيه مصري للشراء.

أسعار الذهب فى الصاغة

أما الذهب من عيار 22، والذي يُعتبر قريباً من عيار 24 في الجودة ولكن بنسبة ذهب أقل قليلاً، فقد وصل إلى 5018 جنيه للبيع، و4987 جنيه للشراء.

وفيما يخص العيار الأكثر شيوعًا في مصر، وهو عيار 21، فقد بلغ سعره 4790 جنيه مصري للبيع، مقابل 4760 جنيه للشراء.

عيار 18، والمعروف بأنه خيار مناسب للمجوهرات اليومية وذو تصميمات عصرية، سُجل اليوم بسعر 4106 جنيه للبيع، و4080 جنيه للشراء.

وفي العيارات الاقتصادية، نجد أن عيار 14 بلغ سعره 3193 جنيه للبيع، و3173 جنيه للشراء، ويُعتبر من الخيارات الأرخص ولكن بجودة أقل.

أما عيار 12، فقد سُجل بسعر 2737 جنيه للبيع، و2720 جنيه للشراء، وهو الأقل من حيث نسبة الذهب النقي في التركيبة.

وفيما يتعلق بسعر الأونصة الذهبية (وحدة القياس العالمية التي تزن تقريبًا 31.1 جرام من الذهب الخالص)، فقد وصلت إلى 170269 جنيه للبيع، و169203 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب، والذي يزن عادة 8 جرامات من الذهب عيار 21، فقد بلغ سعره 38320 جنيه للبيع، مقابل 38080 جنيه للشراء.

وعالميًا، جاء سعر الأونصة بالدولار الأمريكي عند 3328.30 دولار.